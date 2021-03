Menor apreendido por furto

CARATINGA – Um menor, 15 anos, foi apreendido por furto nesta segunda-feira (8). A Polícia Militar recuperou um botijão, duas bolsas, uma extensão e um dois pacotes de café.

A PM recebeu informação de que um adolescente estaria na praça Getúlio Vargas e que ele estaria com um botijão de gás tentando pegar um carro de aplicado para ir até a rua José Carlos Pereira, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Diante da negativa do condutor do veículo, percebendo a aproximação de outras pessoas, o menor abandonou o produto e saiu correndo pela rua Raul Soares.

Após, contato inicial com a testemunha, militares do turno iniciaram as diligências de rastreamento para localizar e apreender o menor infrator.

Em seguida, ele foi visto tentando se esconder de um dos militares, quase na esquina da travessa do Comércio com a rua José Carlos Pereira, mas acabou apreendido. Ele confirmou realmente ter furtado o botijão de gás, bem como dispensou duas mochilas.

As mochilas foram encontradas em um beco, nas proximidades onde o menor foi abordado. A extensão e os pacotes de café foram encontrados dentro das mochilas.

O menor foi apreendido e levado para delegacia de Polícia Civil.