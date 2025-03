Menor apreendido com drogas no bairro Palhada, em Matipó

MATIPÓ – Nesta terça-feira (25), a Polícia Militar apreendeu um menor de 17 anos que tentou se livrar dos entorpecentes que possuía. A ação ocorreu no bairro Palhada, em Matipó.

Ao visualizar a equipe Tático Móvel em patrulhamento pelo bairro Palhada, o menor tentou dispensar uma sacola em um terreno baldio. Foi realizada a abordagem e durante as buscas foram localizadas nove buchas e 13 tabletes de maconha, 20 pinos e um invólucro com cocaína, além de R$490,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

O material e o menor apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.