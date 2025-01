Menor apreendido com drogas e arma no bairro Salatiel

CARATINGA – Na tarde desta domingo (26), um menor foi apreendido por tráfico na rua Rita Viana Fernandes, em Caratinga. Um revólver e munições também foram recolhidos pela Polícia Militar.

Durante averiguação de denúncia, militares realizaram monitoramento e intervenção no local. Quando da aproximação dos militares, um suspeito tentou evadir, sendo perseguido e alcançado.

Após sucesso na captura do infrator, ele foi identificado, sendo um adolescente, desta forma, “iniciaram-se as buscas no ambiente para localização de materiais ilícitos, sendo encontrado diversos invólucros com drogas e outros materiais ilícitos, além de arma de fogo, dinheiro e celular que o autor havia ocultado ao perceber a abordagem iminente”.

A ação policial resultou na apreensão de um revólver calibre 32 e seis munições do mesmo calibre, uma barra e sete buchas de maconha, 24 cápsulas com cocaína, 32 pedras pequenas e quatro médias de crack, 480 reais, duas balanças e material para embalar drogas.

Diante do fato, o menor e os materiais foram levados para adoção das medidas legais pertinentes.