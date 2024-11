Menor apreendido com arma no bairro Nossa Senhora da Penha, em Manhumirim

MANHUMIRIM – Um menor, 16 anos, foi apreendido com arma de fogo nesta quinta-feira (28) no bairro Nossa Senhora da Penha, em Manhumirim.

Após levantamento de informações que menores estariam portando armas de fogo no bairro Nossa Senhora da Penha, as equipes policiais deslocaram para o local. Os militares depararam com diversos indivíduos no interior de uma casa abandonada, comumente utilizada para prática de tráfico de drogas, que ao perceberem a presença policial, saíram correndo.

Um dos indivíduos foi abordado e durante as buscas foram localizados um revólver calibre 38 com seis munições do mesmo calibre e oito munições calibre 380.

O menor infrator e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências subsequentes.