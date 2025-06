Menor apreendido com arma de fogo no bairro Vila Rica, em Manhumirim

MANHUMIRIM — A Polícia Militar apreendeu, na noite desta quinta-feira (19), uma arma de fogo que estava em posse de um adolescente de 17 anos, no bairro Vila Rica, em Manhumirim. A ação foi realizada após os militares receberem informações sobre a situação.

De acordo com a PM, durante a verificação da denúncia, a equipe da Patrulha de Operações Policiais localizou o jovem e, em seguida, encontrou uma pistola Taurus calibre 6.35 e três munições do mesmo calibre. O armamento foi apreendido na residência do pai do adolescente.

O menor, juntamente com o material recolhido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A Polícia Militar reforça a importância da participação da comunidade no repasse de informações que possam contribuir para a segurança pública.