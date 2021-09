Menino Maluquinho recebe isolamento por risco de queda de parte da estátua

Foi detectada leve inclinação na cabeça do monumento que possui 8 metros de altura

CARATINGA- A Estátua do Menino Maluquinho, considerado um dos cartões postais de Caratinga, precisou ser isolada pela Prefeitura. O motivo foi uma medida de segurança para quem passa pelo local, uma vez que há a suspeita de infiltração, sendo observada uma leve inclinação da cabeça do monumento.

A estátua possui 8 metros de altura, e foi construído em resina de fibra revestido com massa sintética enrijecedora com base de concreto armado, pintado com tinta automotiva e protegido em verniz vitrificado. Com a base, a altura chega a 10 metros.

O artista que elaborou o monumento foi João Rosendo Alvim Soares, de Manhumirim, que realiza trabalhos importantes nas escolas de samba do Rio de Janeiro. O Menino Maluquinho foi inaugurado no dia 21 de junho de 2003, em homenagem pelas autoridades locais ao escritor e cartunista caratinguense Ziraldo Alves Pinto.

Até o fechamento desta edição, o executivo aguardava a chegada de uma equipe para realizar os reparos na estátua.