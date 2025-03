Menino de 12 anos tem morte cerebral após ser atacado por rottweilers em MG

A morte de Guilherme foi confirmada à CNN por um familiar do jovem.

Segundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu na noite da última quarta-feira (12), em um lote vago no bairro Gabiroba, em Itabira (MG).

Os cães escaparam da casa onde viviam, através de um buraco na cerca, e atacaram Guilherme, que brincava no local.

Testemunhas relataram que os animais arrastaram o menino para uma área de mata, e que moradores precisaram intervir para socorrê-lo.

Guilherme sofreu ferimentos graves, com perfurações no corpo, incluindo o abdômen, e um corte profundo no pescoço. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital João XXIII.

Após o ataque, os cães retornaram à residência, mas continuavam agressivos, o que levou a Polícia Militar a abatê-los.

O proprietário dos animais, um homem de 27 anos, compareceu à delegacia após o ocorrido, alegando que soube do ataque e procurou a polícia após ser ameaçado por populares.

A Polícia Civil de Minas Gerais registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por omissão de cautela na guarda ou condução de animais, e o homem foi liberado.