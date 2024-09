Menino de 11 anos com microcefalia é estuprado e espancado por colegas em escola de BH

Bastante abalada, a família da criança com deficiência preferiu não dar entrevista. “Está sendo muito difícil para a família, que, assim como a criança, está sofrendo com os impactos psicológicos do ocorrido. Eles estão sofrendo com essa situação, e a criança não quer voltar para escola enquanto os infratores não forem punidos. A família quer a expulsão mesmo, querem que essas crianças mudem de escola. Eu conversei com a vítima hoje, e ela está muito abalada”, disse a advogada Carla Rodrigues, que está representando a família gratuitamente e também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Com Deficiência da OAB-MG.

Menores confirmaram estupro

Após a escola ser acionada pelo pai da vítima, os meninos de 11 e 12 anos, que inicialmente negaram o fato, acabaram admitindo que, após o recreio do dia 13 de setembro, eles teriam ido ao banheiro e agredido a vítima, confessando também terem “colocado o pênis” no colega.

De acordo com a PM, na versão dos acusados, as agressões teriam acontecido pois a vítima “implica com ele e xinga sua mãe”. Diante da situação, a instituição de ensino afirmou que iria notificar o Conselho Tutelar.