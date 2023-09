Menina de sete anos fica gravemente ferida ao ser atropelada por moto em Fabriciano

Foi internada em estado grave, no Hospital Dr. José Maria Morais, uma menina de sete anos atropelada na noite de domingo (3). Ela estava em companhia da mãe e da avó, quando foi atingida por uma motocicleta pilotada por um jovem de 21 anos. O acidente aconteceu na avenida Magalhães Pinto, no bairro Giovanini. As mulheres alegam que o piloto da moto avançou o sinal fechado, situação negada pelo motociclista. A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h40 para atender à ocorrência de atropelamento na avenida Magalhães Pinto, próximo à esquina com a rua Icaraí. No local estavam o motociclista e a criança caída na pista. Uma equipe do SAMU foi acionada para socorrer a menina, que estava ferida gravemente. Já o motociclista foi atendido pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. Segundo relatos da avó e da mãe da criança aos policiais militares, as três estavam de mãos dadas atravessando a avenida. Já quase chegando à calçada, surgiu a moto em alta velocidade e, ao avançar o sinal fechado para o motociclista, atingiu a menina à direita da pista.

Velocidade

O condutor da moto confirmou aos PMs que estava realmente em alta velocidade, porém alegou que o sinal no semáforo estava aberto para ele e não teve como evitar o atropelamento da criança que ainda se encontrava na pista. A moto do jovem ficou sob responsabilidade do pai dele. O motociclista sofreu escoriações pelo corpo e ainda havia suspeita de fratura no braço direito. Já a menina estava em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano. A PM registrou a ocorrência e encaminhou o caso para a Delegacia de Trânsito de Coronel Fabriciano.