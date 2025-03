Menina de 14 anos está desaparecida desde o Carnaval após sair para colocar o lixo para fora em MG

A adolescente estava passando o feriado na casa da avó paterna, última vez que foi vista

A família da adolescente Gabriela Vitória Carvalho Costa, de 14 anos, está desesperada por notícias da menina desde que ela desapareceu, no dia 2 de março, domingo de Carnaval. A jovem passava o feriado na casa da avó paterna no bairro Vila Isa, em Governador Valadares, no Rio Doce, e foi vista pela última vez ao sair para colocar o lixo para fora por volta das 20h.

A mãe de Gabriela Vitória já percorreu vários bairros próximos à casa da avó em busca da filha, mas não a encontrou, segundo o boletim de ocorrência. Os policiais do batalhão que atua no Vila Isa estão com a foto da menina há três semanas.

Nesta terça-feira (25 de março), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) emitiu um comunicado sobre o desaparecimento da adolescente. Segundo as investigações, foi acionado um alerta nos sistemas de Segurança Pública.

Além disso, a polícia confeccionou um cartaz de desaparecimento e afirma realizar uma busca extensa pelo paradeiro da menina.

Tem informações que possam ajudar na busca?

A Polícia Civil solicita à população que, caso tenha informações que possam ajudar a encontrar a jovem, entre em contato gratuitamente pelo número 0800 2828 197. A identidade do informante e quaisquer outros dados fornecidos serão preservados.

Fonte: O Tempo