Menina de 12 anos é denunciada à PM após ser flagrada fumando maconha no quarto, em Itabirinha, e vai parar na Delegacia

Menina de 12 anos é flagrada usando drogas em MG; vendedor foi preso pela PM por corrupção de menor e tráfico

DA REDAÇÃO – Uma menina de 12 anos foi flagrada pela tia usando drogas dentro do quarto no bairro Por do Sol II em Itabirinha. De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que denunciou a sobrinha pela situação ser constante e não aguentar mais presenciar.

Ainda de acordo com a PM, ao chegarem na casa, encontraram a menina que ao perceber a presença dos policiais, tentou esconder algo dentro de uma gaveta do armário de roupas. Os militares foram atrás e depois de buscas pelo quarto, acharam uma barra de maconha.

Em conversa com a jovem ela confessou para os policiais que comprou a droga minutos antes deles chegarem à casa e que tinha comprado de um homem de 19 anos. O vendedor levou o entorpecente até a residência dela. Ainda disse que a barra custou R$ 50.

No boletim de ocorrência consta, que depois de conversar com a menina, os militares foram até a casa do rapaz.

Assim que chegaram ao local, a equipe teve o primeiro contato com a mãe e o padrasto do vendedor. Ao serem informados do ocorrido, disseram que ele não estava em casa, mas permitiram a entrada dos militares na residência.

Durante buscas na casa, a PM encontrou barras de maconha dentro do fogão e no quintal do imóvel. Em seguida, a equipe fez rastreamento para tentar encontrar o suspeito que depois de algum tempo foi encontrado no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Segundo os policiais, o homem foi abordado pela equipe, que deu voz de prisão a ele pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

O rapaz e a menina foram encaminhados à delegacia para outros esclarecimentos, juntamente com os materiais apreendidos. (Fonte G1 dos Vales)