Menina de 12 anos conta que se prostituía a mando do pai, em Ipatinga

Menina de 12 anos conta à polícia que se prostituía a mando do próprio pai

IPATINGA — Uma menina, de 12 anos, denunciou o próprio pai pelo crime de exploração sexual, em Ipatinga. A Polícia Militar registrou a ocorrência nesse fim de semana, após a adolescente dar entrada no Hospital Márcio Cunha, relatando ser vítima de abusos sexuais. Ainda segundo a polícia, a menina afirma que o pai a obrigava a manter relações sexuais com outras pessoas em troca de dinheiro.

Em conversa com a adolescente e familiares dela, os militares levantaram informações de que a menina foi morar com o pai no início de 2022, contra a vontade da família materna e dela própria.

Na companhia do pai, a adolescente residiu em Belo Horizonte, no Espírito Santo e, por fim, no estado do Rio de Janeiro (RJ). Os familiares informaram também à PM que não tinham o endereço de onde ela estaria. Então só conseguiam manter contato por chamadas telefônicas. Diante disso, durante buscas pela menina, a família teria conseguido falar com uma outra mulher, moradora do Rio de Janeiro.

A mulher conhecia a adolescente. A mulher, então, contou à família que a menina estava com ela, na cidade de Nova Iguaçu, e que o pai da adolescente foi expulso da região por traficantes.

Segundo a polícia, já na companhia da família em Minas Gerais, a menina contou que os abusos ocorreram no período em que esteve no Rio de Janeiro. Conforme as denúncias da menina, da família e da mulher que a ajudou, o pai da adolescente a obrigava a manter relações sexuais com outras pessoas em troca de dinheiro e também teria fotos da menina nua, no celular.

O hospital informou à polícia que a menina ainda deve passar por acompanhamento pediátrico. Além disso, a polícia registrou um Boletim de Ocorrência e encaminhou o caso para o Ministério Público. (Por Diário do Rio Doce)