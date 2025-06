Menina baleada na cabeça por policial em MG está intubada e sem resposta motora

Lavínia Freitas de Oliveira e Souza, menina de 10 anos baleada na cabeça pelo policial penal Márcio da Silveira Coelho, de 34 anos, segue intubada e sem resposta motora nesta terça-feira (17), três dias após ter sido baleada em uma estrada que liga as cidades de Diogo de Vasconcelos e Porto Firme, na Zona da Mata de Minas. Lavínia está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova, para onde foi transferida ainda no dia do crime.

Uma campanha para doação de sangue em nome da pequena foi criada em Ponte Nova. As doações devem ser feitas no Hemominas da cidade (Rua Carlos Gomes, 17 – bairro Esplanada).

Márcio foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A ocorrência foi registrada domingo (15). O policial estava em um Onix e as vítimas em um Santana. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) cita uma ‘possível briga de trânsito’.

“Informamos que, tão logo tomou conhecimento da ocorrência desse domingo (15), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp/MG) instaurou um procedimento preliminar investigativo no âmbito de sua Corregedoria, que está apurando a conduta do servidor, policial penal da unidade prisional de Ponte Nova. Durante a ocorrência, o policial penal desferiu disparos de arma de fogo contra um automóvel, durante uma possível briga de trânsito, ferindo uma criança, ocupante do veículo”, informa nota da Sejusp, que promete apuração rigorosa.

Fonte: Itatiaia