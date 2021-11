Memorial Cine Brasil está aberto para visitações

CARATINGA- O Memorial Cine Brasil, localizado à Praça Getúlio Vargas, 59, começou a ser construído no ano de 2018 e foi inaugurado no dia 20 de agosto de 2021. O espaço cultural já está aberto para visitações e tem recebido alunos de escolas do município.

O espaço possui uma sala de 60 m², com 12 cadeiras que são originais do antigo Cine Brasil, possui elevador e banheiro para cadeirantes além do acervo catalogado. Um rico acervo composto por máquinas cinematográficas, totens plotados, plotagem nas paredes com a história do Cine Brasil em Caratinga, relíquias que pertenceram ao imóvel demolido, além de uma galeria de fotos.

“A função social do Memorial é uma discussão contínua, pois, ele é inteiramente ligado a aspectos históricos e tangíveis como a edificação, a sala, vitrines e coleções. É exatamente nele que tudo foi reinventado, tendo um novo sentido. Um espaço onde funcionava um cinema, hoje se tornou um Memorial. Seu reconhecimento como um lugar de memória nos fazer compreender a importância de preservar o patrimônio cultural”, destaca a Lourdes Rodrigues, diretora do Departamento de Patrimônio Cultural.

A equipe do Departamento de Patrimônio Cultural retomou, nesta quarta-feira (3), o Projeto Educação Patrimonial, que visa apresentar, através de visitas guiadas, histórias dos bens tombados do município para alunos, funcionários e assistidos de instituições.

Foi a vez dos alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental da Escola Expoente visitarem o memorial do Cine Brasil. Lurdes Rodrigues enfatiza que o conhecimento faz com que as pessoas valorizem e queiram preservar o patrimônio.

Aquelas pessoas que quiserem agendar uma visita a algum patrimônio tombado, podem entrar em contato através do e-mail patrimoniocultural@edu.caratinga.mg.gov.br ou pelo telefone (33) 3329-8055.