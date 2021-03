Membros da diretoria da Associação de Artesanato e Gastronomia Artesanal de Inhapim se reúnem com o prefeito Marcinho

INHAPIM – Na manhã desta segunda-feira (15), na sede da prefeitura, o prefeito Marcinho recebeu parte da diretoria da Associação de Artesanato e Gastronomia Artesanal de Inhapim para uma apresentação e um bate-papo na busca de parcerias que tragam resultados no fomento a comercialização artesanal e abertura de mercado no município.

O prefeito Marcinho colocou a administração municipal à disposição para um futuro de boas parcerias e enalteceu a disposição dos membros da associação em iniciar o trabalho de maneira organizada, trabalho este que já era desenvolvido individualizado, e com o associativismo acredita ter maior êxito no fomento artesanal e gastronômico; “Quando uma associação nasce voluntariamente por iniciativa da sociedade civil, sem nenhum viés seja político ou ideológico, são grandes as chances de prosperidade e sucesso. A Associação de Artesanato e Gastronomia nasce naqueles corações que veem uma lacuna em nossa sociedade, mas ao mesmo tempo, uma oportunidade de inclusão social, negócios e desenvolvimento na renda familiar” comentou.

Para a presidente da entidade Maria do Carmo Gomes de Oliveira, a associação nasce com um objetivo de prover meios para promoção artesanal e gastronômica de Inhapim; “Esta entidade nasce com o propósito de desenvolver o artesanato de forma integrada enquanto setor econômico sustentável, que valoriza a identidade cultural e o trabalho desenvolvido por cada artesão ou artesã, com um toque cultural regional e que influencie na melhoria da qualidade de vida das pessoas ampliando a geração de renda, criando novos postos de trabalho” argumentou.

Participaram da reunião além do prefeito Marcinho os dirigentes da associação; presidente Maria do Carmo Gomes de Oliveira, vice-presidente José Carlos Vieira Martins; secretária Cleonice Maria de Oliveira Paula, assessora jurídica Jéssica Soares entre outras artesãs associadas.

Assessoria de Comunicação