Saiba quais são as propostas dos candidatos em Caratinga

CARATINGA- O município de Caratinga sofre com queimadas e incêndios em diversas localidades nas últimas semanas. As ações levam à reflexão sobre as propostas que os candidatos apresentam em seus planos de governo para o Meio Ambiente.

Confira o que prevê os documentos divulgados pelos candidatos à Prefeitura de Caratinga, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

DR. GIOVANNI

– Dar continuidade aos investimentos no Consórcio Intermunicipal de Resíduos

Sólidos e Saneamento;

– Preservar as áreas de mananciais;

– Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos e nascentes;

– Desenvolver projeto de construção de terraços para contenção de águas de enxurradas (visando preservação do meio ambiente e das estradas vicinais);

– Ampliação do programa municipal de distribuição de mudas de plantas nativas;

– Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não governamentais de proteção ao Meio Ambiente e Animais;

– Construir o plano municipal de manejo e recuperação da mata atlântica – PMMA, tendo por objetivo permitir acesso do município a recursos do fundo nacional de meio ambiente e também a realização de ações que permitam a preservação ou/e recuperação deste tão importante bioma;

– Adesão do município de Caratinga a pactos internacionais que objetivem a construção de cidades sustentáveis com vistas ao enfretamento e mitigação dos impactos das mudanças climáticas conforme marco de SENDAI e PACTO DE MILÃO;

– Celebração de convênios com o ministério do desenvolvimento regional com vistas a construção barriguinhas e caixas secas na zona rural, permitindo o aumento da retenção de água e minimização de riscos de escassez em tempos de mudanças climáticas, além de minimizar danos a estradas em períodos chuvosos;

JOHNY

– Realizar um levantamento detalhado das APAs existentes em Caratinga, identificando as principais ameaças e as áreas que necessitam de intervenções prioritárias.

– Educação Ambiental: Implementar programas de educação ambiental para a comunidade, incluindo escolas, agricultores e líderes comunitários, para promover a conscientização sobre a importância da preservação.

– Fiscalização e Monitoramento: Fortalecer a fiscalização e o monitoramento das APAs para evitar práticas ilegais como desmatamento, caça e ocupações irregulares.

– Recuperação de Áreas Degradadas: Desenvolver e implementar planos de recuperação para áreas dentro das APAs que foram degradadas, promovendo o reflorestamento com espécies nativas e a restauração dos ecossistemas.

– Incentivo ao Ecoturismo Sustentável: Promover o ecoturismo nas APAs de forma sustentável, gerando renda para a comunidade local e incentivando a preservação através da valorização do patrimônio natural.

– Criação de Barreiras Ecológicas: Instalar barreiras nos rios para capturar resíduos sólidos e reduzir a poluição da água.

– Prevenção de Poluição: Evitar que resíduos e poluentes alcancem as áreas mais sensíveis dos rios e corpos d’água.

– Engajamento Comunitário: Envolver a comunidade local na manutenção e monitoramento das barreiras, incentivando práticas sustentáveis.

– Tratamento de Resíduos: Desenvolver um sistema de coleta e descarte dos resíduos capturados pelas barreiras, garantindo que sejam tratados e reciclados adequadamente.

JÚLIO RIBEIRO

– IPTU Verde: Implementar o IPTU verde para incentivar práticas sustentáveis entre os cidadãos e empresas.

– Coleta Seletiva: Instalar lixeiras de coleta seletiva em toda a cidade e criar uma usina de reciclagem para reduzir o volume de lixo enviado ao aterro.

– Arborização: Desenvolver um plano de arborização para a cidade, incluindo normas para futuros empreendimentos e promovendo a criação de áreas verdes.

Indicadores de Desempenho:

– Aumento na taxa de reciclagem.

– Melhoria na qualidade do ar e aumento das áreas verdes

PEDRO LEITÃO

– Implantar políticas públicas locais para a construção de uma consciência ecológica e ambiental.

– Estruturar o organograma da Secretaria do Meio Ambiente, priorizando as políticas ambientais do município.

– Gerir o licenciamento ambiental no próprio município.

– Capacitar os funcionários para o exercício de auditoria fiscal de atividades urbanas.

– Estruturar fisicamente a Secretaria do Meio Ambiente com equipamentos e veículos para agilizar vistorias e atividades.

– Regularizar as unidades de conservação para solicitar o ICMS Ecológico e a aquisição do Plano de Manejo da Pedra Itaúna, Lagoa Silvana, Ribeirão do Lage e Parque Municipal.

– Implantar uma usina de triagem e compostagem no aterro sanitário, gerando emprego e renda e aumentando a vida útil do aterro sanitário.

– Revisar a concessão da COPASA para melhorar o atendimento do abastecimento de água e esgoto na sede e distritos, com especial atenção à Ilha do Rio Doce.

– Implantar a piscicultura através de tanques-rede nas usinas de Areia Branca e Pipoca.

– Criar um projeto municipal para revitalização dos espaços públicos e estabelecer um programa permanente de paisagismo nos pontos turísticos.

– Desenvolver programas escolares que premiem as boas práticas ambientais nas escolas.

– Realizar trabalhos de recuperação e preservação das águas da cidade, com a devida manutenção dos rios e nascentes do município.

– Iniciar um programa de proteção ambiental que compreenda a gestão de resíduos sólidos e a coleta seletiva, além de incentivar o empreendedorismo nesta área.

– Implementar o Programa Cidade Verde: plantar no mínimo dez mil mudas de árvores no perímetro urbano durante os quatro anos de governo.

– Criar políticas públicas voltadas para as lagoas de Caratinga: Lagoa Bonita, Lagoa Piau e Lagoa Silvana.

– Incentivar a piscicultura com tanques-rede nas lagoas.

-Regulamentar e regularizar as APAs (Áreas de Preservação Ambiental) de Caratinga.

– Garantir autonomia para o Departamento de Educação Ambiental.

– Criar um corredor ecológico para passagem e preservação de animais na APP (Área de Preservação Permanente) da Lagoa Piau.

– Utilizar a atual área paralela de captação de água bruta da COPASA para construção de um reservatório municipal com aproveitamento para piscicultura e turismo.

– Incentivar a aplicação de benefícios fiscais para alternativas ecológicas de drenagem urbana, como microbacias de contenção, telhados verdes, áreas e pisos permeáveis.

– Promover práticas ecológicas na comunidade, oferecendo benefícios como o IPTU Ecológico.

-Adotar estratégias de zoneamento que estimulem o desenvolvimento local e os usos múltiplos dos bairros e distritos, gerando empregos mais próximos das áreas de moradia.

ROGÉRIO SOARES

-Educação Ambiental: Desenvolver campanhas de educação ambiental para sensibilizar a população sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem de resíduos.

-Desenvolvimento de Energias Renováveis: Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções em energias renováveis, fortalecendo a inovação no setor.

-Manutenção do Aterro Sanitário: Atuar na gestão do Aterro Sanitário Municipal e manter o seu pleno funcionamento.

-Incentivo a limpeza de lotes: Criar lei de incentivo que contemple os proprietários que mantiverem seus lotes limpos com desconto no IPTU.

– Áreas Verdes: Promover a criação e manutenção de áreas verdes urbanas e implementar projeto de arborização da praça da Estação com o “transplante” de arvores adultas de forma a promover conforto térmico de forma imediata.