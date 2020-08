Objetivo é arrecadar cestas básicas. Evento será no sábado (8) e terá as atletas Célia Rezende e Letícia Lopes

CARATINGA – As atletas Célia Rezende e Leticia Lopes, representantes da equipe de atletismo Boachá e do Bolsa Atleta de Caratinga, vão realizar neste próximo sábado (8) a Meia Maratona da Solidariedade. O objetivo inicial do projeto é arrecadar cestas básicas para pessoas carentes, atingido as 21 cestas, as atletas correram 21 km em agradecimento.

Célia Rezende ressalta que devido a pandemia, pensou que seria muito difícil conseguir as 21 cestas, porém, assim que elas iniciaram a campanha, os amigos mais próximos já doaram 30 cestas. “Fiquei muito feliz em saber como podemos contar com amigos nesse momento, por exemplo, a Alessandra do Ovosdeminas doará, além da cesta, 21 dúzias de ovos caipiras que serão acrescentadas nas cestas. O Supermercado Soares disponibilizou uma funcionária para entrar em contato com os doadores e finalizar a doação”.

As doações serão priorizadas pessoas do grupo de risco famílias vulneráveis, serão repassadas para entidades carentes como Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (AMAC), Asilo Monsenhor Rocha, Lar das Meninas para um representante da conferência que encaminhará para os que necessitam.

O percurso será de Ubaporanga sentido Caratinga. As atletas estão confiantes em conseguir mais doações, a iniciativa veio depois que um amigo atleta realizou uma companha parecida. “O esporte já nos proporciona uma alegria imensa, um sensação de bem estar indescritível, e saber que através dele podemos ajudar o próximo nos deixa muito feliz, queremos sim, arrecadar mais cestas básicas, e estamos confiantes”.

“Parece pouco, mais sei que podemos fazer diferença na vida das pessoas. Para doar podem entrar em contato com as atletas pelos telefones. Vamos ajudar nessa causa? Partindo dessa campanha, já estamos visando a próxima”, avisa Célia Rezende.