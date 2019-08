MEGA MANIFESTAÇÃO

Membros da segurança pública participação de manifestação na capital mineira

CARATINGA – No próximo dia 22 de agosto, membros da APNM (Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais) de Caratinga participaram de uma manifestação às 14h na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, em busca de melhorias para a classe, composta por agentes penitenciários e socioeducativos, bombeiros militares e policias militares. A APNM é uma associação que representa todos os membros da segurança pública e em Caratinga possui 90 associados.

Segundo o bombeiro militar Cássius Henriques, diretor da APNM da regional de Caratinga, a classe estará reivindicando junto ao governo o retorno do pagamento para o 5º dia útil, reposição das perdas inflacionárias que já estão acima de 25% e os pagamentos dos prêmios produtividade, férias-prêmio, ajuda de custo que ficaram em atraso e um programa de prevenção ao suicídio. “Vamos fornecer em Caratinga uma van ou até um ônibus para que os membros da segurança pública possam ir à Belo Horizonte. O importante é ter um grande quórum para cobrar essas reivindicações. Outras classes já tiveram reposição necessária e nós não temos há quatro anos”, disse Cássius.

O agente penitenciário e diretor regional, Carlos Teixeira de Siqueira, especificou que é preciso reivindicar os diretos da classe, que segundo ele, há quase quatro anos vem sofrendo com o governo do estado. “Há quase quatro anos estamos com a perda inflacionária, outras instituições já receberam, é uma recomposição salarial. Às vezes o servidor fez algum compromisso com a compra de algum bem, o governo não cumpre com o pagamento em dia, faz com que o servidor tenha danos em seu psicológico e acaba gerando tristes situações, como até suicídio. Outro fato crítico é o parcelamento do salário que já dura três anos e meio. O governo atual disse que termina em outubro, mas temos que fazer uma pressão”, observou Carlos.

O profissional da segurança pública que deseja participar da manifestação deve procurar o escritório da APNM em Caratinga, localizado na Praça Cesário Alvim, em cima do Bradesco, número 228, sala 207.