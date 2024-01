Mega da Virada: Bolão de Caratinga fatura R$ 18 mil

Mais de 50 apostas acertam a quadra na região. Saiba quais foram os locais da sorte

DA REDAÇÃO- Mais de 50 apostas na região acertaram quatro dezenas na Mega da Virada e levaram valores entre R$ 1.215,71 e R$18.235,56.

O sorteio 2670 foi realizado na noite de 31 de dezembro e distribuiu mais de R$ 580 milhões em prêmios. Foram sorteados os números: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56 e cinco apostadores acertaram as seis dezenas. Uma das apostas é de Bom Despacho, a 156 km de Belo Horizonte.

O maior prêmio saiu para Caratinga, sendo uma aposta com 10 números e em sistema de bolão com 42 cotas: R$18.235,56. Ninguém acertou as seis dezenas ou a quina.

Confira as cidades da região com jogos premiados na quadra:

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio

BOM JESUS DO GALHO/MG ESPERANCA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

BOM JESUS DO GALHO/MG ESPERANCA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

BOM JESUS DO GALHO/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG A FORTUNA LOTERIAS 10 Não Bolão 42 R$18.235,56

CARATINGA/MG A FORTUNA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG A FORTUNA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG A FORTUNA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG CARATINGA LOTERIAS 6 Não Bolão 6 R$1.215,66

CARATINGA/MG CARATINGA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG CARATINGA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG CHAVE DO TESOURO 6 Não Bolão 7 R$1.215,69

CARATINGA/MG CHAVE DO TESOURO 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG CHAVE DO TESOURO 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG CHAVE DO TESOURO 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG CHAVE DO TESOURO 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG CHAVE DO TESOURO 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG CHAVE DO TESOURO 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG MEGA SORTE 6 Não Bolão 8 R$1.215,68

CARATINGA/MG MEGA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG MEGA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG MEGA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG MEGA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG MEGA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG MEGA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

CARATINGA/MG MEGA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

IMBE DE MINAS/MG LOTERIA IMBE DE MINAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

INHAPIM/MG IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$1.215,71

INHAPIM/MG LOCAL DA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

INHAPIM/MG LOCAL DA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

INHAPIM/MG LOCAL DA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

INHAPIM/MG LOCAL DA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

PIEDADE DE CARATINGA/MG LOTERIAS PIEDADE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

PINGO-D’AGUA/MG LOTERIA PINGO DAGUA 6 Não Simples 1 R$1.215,71

SANTA BARBARA DO LESTE/MG REAL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

SANTA BARBARA DO LESTE/MG REAL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

SANTA BARBARA DO LESTE/MG REAL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

SANTA BARBARA DO LESTE/MG REAL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

SANTA BARBARA DO LESTE/MG REAL LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

SANTA RITA DE MINAS/MG LOTERICA SANTA RITA 6 Não Simples 1 R$1.215,71

SANTA RITA DE MINAS/MG LOTERICA SANTA RITA 6 Não Simples 1 R$1.215,71

SAO DOMINGOS DAS DORES/MG LOCAL DA SORTE 7 Não Bolão 10 R$3.647,10

SAO DOMINGOS DAS DORES/MG LOCAL DA SORTE 6 Não Simples 1 R$1.215,71

UBAPORANGA/MG UBAPORANGA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

UBAPORANGA/MG UBAPORANGA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$1.215,71

VARGEM ALEGRE/MG LOTERIA VARGEM ALEGRE 6 Não Simples 1 R$1.215,71