Resultado do 1º LIRAa 2020 é publicado e revela índice de infestação predial por Aedes aegypti de 3,3%

CARATINGA- O resultado do primeiro 1° Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) 2020 foi divulgado. Caratinga registrou índice de infestação predial por Aedes aegypti de 3,3%.

Conforme o Ministério da Saúde, o índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%; situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9%; e indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 a 24 de janeiro. Foi apontada a redução no número de imóveis com a presença do Aedes, se comparado com o mesmo período dos últimos anos. No entanto, o resultado coloca Caratinga como município de médio Risco para ocorrência de um maior número de casos notificados de Arboviroses em 2020.

RESULTADOS

O maior índice de infestação larvária por Aedes foi registrado no seguinte grupo estrato/bairros: Das Graças, Seminário, Zacarias, Piedade, Nova Esplanada, Rodoviários, Santa Zita, Silva Araújo, Texaco.

Os criadouros predominantes neste estudo de janeiro foram, principalmente, lixo (recipientes plásticos, garrafas, latas) sucatas em pátios, ferros-velhos e recicladoras). Em seguida estão os depósitos fixos; tanques/ depósitos em obras; borracharias e hortas; calhas e lajes em desníveis; sanitários em desuso; piscinas não tratadas; fontes ornamentais; floreiras em cemitérios; cacos em muros; toldos; e caixas de inspeção/passagem.

CASOS NOTIFICADOS

Em 2020 (até 27 de janeiro), até o momento, foram notificados 7 casos suspeitos de arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika) em Caratinga. Foram cinco casos avaliados para a suspeita de dengue. Também foram notificados dois casos de Chikungunya. Quatro casos aguardam resultados, dois não coletaram e um deles foi confirmado.

Os registros de arboviroses estão distribuídos entre Santa Cruz (dois casos), Esplanada (um caso), Cordeiro de Minas (um caso), Dr. Eduardo (um caso), Santo Antônio (um caso) e Anápolis (um caso).