MÉDIO RISCO PARA EPIDEMIA

Caratinga registra índice de infestação predial para Aedes aegypti de 2,6%

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga, através da Superintendência de Vigilância em Saúde, realizou entre os dias 16 e 18 de janeiro de 2024 o 1º Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), o qual apresentou resultado de Infestação Predial de 2,6%, o que representa para o município médio risco para epidemias das arboviroses.

O Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa possibilitará à Seção de Controle de Endemias implementar as ações necessárias para a redução dos índices de infestação do vetor nas áreas consideradas de maior risco para proliferação do mosquito transmissor das arboviroses, buscando, dessa forma, reduzir o índice de infestação predial abaixo de 1%, considerado ideal para controle das arboviroses.

O aumento do Índice de Infestação por Aedes aegypti neste período do ano tem uma relação direta com as chuvas e as altas temperaturas, criando dessa forma condições favoráveis para proliferação e dispersão do vetor, somando a isto ao aumento considerável das ofertas de criadouros neste período.

“Apesar de todos os esforços e recursos desprendidos pelo Poder Público para o efetivo controle do Aedes aegypti, o descaso de uma pequena parcela da população tem contribuído de forma negativa para a manutenção do alto índice de infestação do mosquito em nosso município, principalmente no período de alta transmissão das Arboviroses”, disse a Superintendência.

Somados às ações de rotina de controle do vetor, as quais são realizadas diariamente pelos agentes de Combate a Endemias, que consiste no tratamento químico dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e a remoção de materiais inservíveis propícios a proliferação e dispersão do vetor, o Departamento de Epidemiologia e Estatística, através da Seção de Controle de Endemias, intensificará as atividades durante o período de alta transmissão das arboviroses, buscando reduzir o índice de infestação a níveis satisfatórios, buscando ainda sensibilizar a população da necessidade da participação na eliminação dos possíveis criadouros do vetor em suas residências.