Medidas emergenciais provocam fechamento de estabelecimentos em Caratinga

Serviços essenciais estão mantidos

CARATINGA- O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretou, nesta sexta-feira (20), calamidade pública no Estado em função do coronavírus. A determinação só foi viabilizada após confirmação do decreto de calamidade federal pelo Senado. Com a medida, o governador possui prerrogativa para atuar junto aos municípios. Romeu Zema estadualizou as ações do governo que valiam em caráter recomendatório e apenas para a Região Central, onde foi constatado caso de contágio comunitário – em que o paciente não sabe de quem contraiu o vírus.

Com isso, por volta de 23h desta mesma data, foi divulgado no Diário Eletrônico do Executivo, decreto do prefeito Welington Moreira cumprindo determinação do Governo Estadual de suspender serviços, atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, que necessitem de alvará de localização e funcionamento de competência dos municípios, com circulação ou potencial aglomeração de pessoas, a exemplo de eventos públicos e privados de qualquer natureza com público superior a trinta pessoas; atividades em feiras, inclusive feiras livres; shopping centers e estabelecimentos situados em galerias ou centros comerciais; cinemas, clubes, academias de ginástica, boates, salões de festas, teatros, casas de espetáculos e clínicas de estética; museus, bibliotecas e centros culturais.

Dentre as medidas, o decreto ainda determina que os restaurantes, bares e lanchonetes adotem, no mínimo, as seguintes medidas, cumulativamente: higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque, tais como cardápios, mesas e bancadas, preferencialmente, com álcool 70% ou outro produto adequado; higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada três horas, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes, forro e banheiro com água sanitária ou outro produto adequado.

A suspensão não deve ser aplicada aos seguintes estabelecimentos: farmácias e drogarias; hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; lojas de conveniência; lojas de venda de alimentação para animais; lojas de venda de água mineral; distribuidoras de gás; padarias; postos de combustíveis; oficinas mecânicas; agências bancárias e similares.

Estes estabelecimentos deverão intensificar as ações de limpeza; disponibilizar produtos antissépticos aos seus clientes; divulgar informações acerca do COVID-19 e das medidas de prevenção e enfrentamento.

O decreto determinou a manutenção das atividades de tratamento e abastecimento de água; assistência médico-hospitalar; serviço funerário; coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos e demais atividades de saneamento básico; processamento de dados; segurança privada; serviços bancários; e imprensa”.

Na manhã de ontem alguns comerciantes já mantinham seus estabelecimentos fechados

FIQUE EM CASA

Na manhã de ontem, a Prefeitura de Caratinga com apoio da Polícia Militar, saiu às ruas para alertar a população sobre a importância de ficar em casa. Com uso do carro de som, o executivo pediu que o público fique atento às medidas de segurança e prevenção. Portanto, a recomendação é: Fique em casa! Proteja-se!