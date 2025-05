Médico retira 35 pedras de paciente que bebia 3l de refrigerante por dia

Urologista mostrou as pedras que estavam na bexiga de um homem e tamanho e quantidades dos cálculos retirados surpreendeu internautas

Um urologista de Ituiutaba, na Região do Triângulo, em Minas Gerais, viralizou nas redes sociais ao compartilhar a retirada de 35 cálculos em um paciente com alto consumo diário de refrigerante. Nas imagens, divulgadas no perfil pessoal, ele mostra pedras bem maiores do que as comuns e explica que foi necessário cirurgia para remoção.

“Começamos a fragmentar por laser, mas quando vimos a quantidade de pedra [tivemos que fazer a cirurgia]. Mais uma cirurgia concluída com sucesso”, diz, enquanto mostra um recipiente cheio de cálculos. Antes disso, o médico havia perguntado ao paciente quantos litros de refrigerante tomava por dia e a resposta foi “de dois a três litros”.

Embora atenda em Ituiutaba, o Dr. Thales Franco de Andrade realizou o procedimento em Capinópolis, também no Triângulo mineiro. O vídeo teve mais de 8 milhões de visualizações no Instagram e mais de 10 mil comentários. Com a repercussão, o profissional publicou outro vídeo explicando a condição.

“As pedras estavam dentro da bexiga do paciente, que tinha uma próstata metade de tamanho, uma estenose com um fechamento no canal urinário. Logo, ele fazia um recibo urinário elevado, aumentando a precipitação desses sais minerais dentro da bexiga, onde foram formados ao longo de anos e essas pedras de tamanhos variados”, disse.

De acordo com o especialista, o paciente tinha um quadro de sensação de peso, urinando mal, há anos até que os médicos descobrissem a formação de alguns cálculos. Ele fez um exame prévio, que não foi capaz de identificar a quantidade de cálculos que ele tinha. Por isso, a princípio, faria um procedimento menos invasivo, a laser. No entanto, a equipe médica optou pelo procedimento convencional, que é a cirurgia aberta.

Segundo Andrade, o consumo excessivo de refrigerantes, ricos em ácido fosfórico e açúcares, favorece a formação de cálculos de oxalato e fosfato de cálcio nos rins e bexiga. Além da baixa ingestão de água, a acidificação urinária, o aumento da excreção de cálcio e a elevação dos níveis de oxalato são fatores que potencializam o risco de nefrolitíase. Manter uma hidratação adequada e evitar o consumo excessivo de refrigerantes são essenciais para a prevenção. Embora a cirurgia tenha proporcionado alívio ao paciente, o urologista reforça a mudança de hábitos.

“Não adianta só tratar aquelas pedras. Ele precisa mudar os hábitos de vida. Esse paciente, em especial, como ele tinha esse estreitamento da uretra, já foi corrigido o estreitamento da uretra dele. Esse é um dos motivos que ele vai permanecer por essa sonda durante uma semana, possibilitando assim uma melhor qualidade de vida. Então você vai conseguir esvaziar melhor a gente está tratando a próstata. A ideia é ele diminuir a quantidade de refrigerante”, conclui.

Fonte: Estado de Minas