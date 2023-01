Médico pagará R$ 100 mil após operar olho errado e deixar idoso cego em Minas

Um idoso de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, ficou cego após ter o olho errado operado por um oftalmologista, que acabou condenado pela Justiça a indenizar a vítima em R$ 100 mil por danos morais. A decisão da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou a sentença em 1ª instância após recurso do médico.

No processo movido por conta do erro médico, o idoso contou que sofria de pressão ocular e tinha um diagnóstico de glaucoma neovascular no olho esquerdo. Após consultar com o profissional, teria recebido a indicação para fazer a intervenção cirúrgica para correção do problema. Entretanto, no dia marcado, o profissional teria operado o olho “bom” do paciente, o que acabou o levando à cegueira.

Em contrapartida, o médico alegou em sua defesa que a culpa teria sido do próprio idoso, que, na sua versão, teria tentado induzir os funcionários do hospital ao erro. Segundo o profissional, ele teria dito à enfermeira que seria submetido a uma cirurgia no olho direito, “com clara intenção de obter futura indenização, pois já tinha a visão altamente comprometida também neste olho”.