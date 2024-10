Médico oftalmologista de Caratinga assassinado próximo a Inhapim

Na manhã desta segunda-feira (28), um homicídio foi registrado em um sítio localizado nas proximidades de Inhapim. A vítima foi identificada como Paulo Francisco Corrêa de Barros, médico oftalmologista que atuava em Caratinga.

De acordo com informações preliminares, o corpo de Paulo Francisco foi encontrado na propriedade rural.

A perícia técnica da Polícia Civil já esteve no local para realizar os procedimentos necessários e liberou o corpo para a funerária.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, que buscam esclarecer o caso e identificar possíveis suspeitos.

A investigação segue em andamento. Mais informações em breve.