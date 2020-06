Médico fica gravemente ferido em acidente na MG-329

BOM JESUS DO GALHO- Nesta segunda-feira (22), um médico ficou gravemente ferido após o veículo, com placas de Caratinga, que ele estava, capotar na rodovia MG-329, no Córrego São Bento, zona rural de Bom Jesus do Galho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os socorristas foram acionados via 193 para atendimento de ocorrência de vítima de capotamento de veículo. Quando os bombeiros chegaram ao local, o automóvel estava capotado e Marcos Rodrigo Freitas Neves lá dentro.

De acordo com os militares, populares relataram que o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da rodovia, vindo a cair de uma altura aproximada de sete metros.

Os bombeiros retiraram a porta do passageiro dianteiro com o uso do aparelho desencarcerador para acessar o motorista e retirá-lo do carro. Ele estava inconsciente e apresentava sinais de traumatismo craniano. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.