Médico é preso por não cumprir medida protetiva

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Atendimento a Mulher de Caratinga, nesta última quarta-feira (21), efetuou a prisão em flagrante delito do médico neurologista Edi Nelson Ferreira, 47 anos, por crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A delegada Nayára Travassos disse que no mês de maio, a polícia foi procurada pela vítima que teve um relacionamento amoroso com o médico dizendo que havia rompido com ele, porém ele não concordou com o término e passou a persegui-la em seu local de trabalho, em sua casa, e nos locais em que iria ter alguma atividade de lazer. “Ele também ligava para seu local de trabalho e fazia ameaças verbais no sentido que ela deveria reatar o relacionamento com ele. Com base nisso, por medo do investigado, a vítima nos procurou e registrou ocorrência, sendo instaurado inquérito policial. Foi pedida em favor da vítima como medida cautelar, uma medida protetiva de urgência”, explicou Nayára Travassos.

A medida protetiva foi deferida pelo poder judiciário e constava que o investigado não poderia se aproximar da vítima a uma distância mínima de 200 metros, não poderia fazer nenhum contato com ela, seus familiares ou testemunhas do processo, por qualquer meio de comunicação, e também deveria se abster de frequentar os mesmos locais que ela.

Mas de acordo com a delegada, o médico não se intimidou com a determinação estatal e continuou perseguindo a vítima, tendo as mesmas posturas, mesmo sabendo da sua limitação. “Ele foi intimado na delegacia, foi explicado pra ele a medida protetiva, ele já tinha sido informado pelo oficial de justiça, mesmo assim não se intimidou e continuou perseguindo a vítima. Com base nisso ela voltou a nos procurar, e instauramos um novo inquérito policial, agora pelo delito previsto do artigo 24-A da lei 11.340 (Lei Maria da Penha), que é a lei de descumprimento de medida protetiva. Fizemos diligências no sentido de confirmar que de fato ele não estaria cumprindo a determinação do poder judiciário. Mesmo assim, com todas nossas explicações a ele na presença do seu advogado, ele continuou descumprindo a medida”, observou a delegada.

Como o investigado não cumpriu a determinação da justiça, a delegada Nayára Travassos determinou que os policiais civis da Delegacia de Atendimento a Mulher fizessem uma campana e permanecessem de atalaia próximo a residência da vítima na parte da manhã. Os policiais viram o momento em que o investigado chegou para esperar que a vítima saísse de casa para o trabalho e arrancou o carro para aborda-la, sendo preso em flagrante delito pelo crime de descumprimento de medida protetiva. “Ele nega os fatos, mas não é possível que permaneça negando uma vez que os próprios investigadores estiveram no local e presenciaram esse descumprimento, além de testemunhas de comércios próximos ao local que foram ouvidas e disseram que de fato constantemente ele importunava a vítima por ela não concordar com o término do relacionamento”, pontuou a delegada.

Nayára Travassos explicou que antes da alteração da na Lei Maria da Penha o descumprimento de medida protetiva era um fato que dava ensejo para a polícia representar pela prisão preventiva do agressor, como foi feito em várias situações embora não divulgado. “A alteração que chegou à legislação vigente foi a previsão do delito, que tornou o descumprimento da medida protetiva um crime, o que nos possibilita não só prisão preventiva como prisão em flagrante. E o detalhe importante é que esse delito não é passível de fiança pela autoridade policial, somente o juiz pode arbitrar fiança, ou seja, o agressor preso por descumprimento de medida protetiva não terá possibilidade de pagar fiança na delegacia, terá que aguardar a posição do juiz no presídio”, explicou a delegada.

Conforme a delegada, a vítima disse inclusive já ter sido agredida fisicamente pelo médico durante o relacionamento, embora na época não tenha acionado a polícia, e por isso ela tinha receio de que o agressor voltasse a fazer cometer tal ato.

“O objetivo da Polícia Civil ao divulgar este fato é avisar que não vamos tolerar violência doméstica na nossa comarca e que estaremos tomando todas as medidas cabíveis para garantir que as medidas protetivas determinadas pelo poder judiciário sejam cumpridas por todo e qualquer agressor, independente da classe social, independente de quem seja, inclusive efetuando prisões em flagrantes, prisões preventivas, até que esses agressores entendam que eles precisam deixar que essas mulheres que não querem mais se relacionar com eles, sejam livres e possam reconstruir suas vidas”, finalizou a delegada Nayára Travassos.