Médico confessa assassinato de namorada de 15 anos e é preso

Testemunhas relataram que Bruno Felisberto acompanhou todo o procedimento médico e, ao perceber o óbito da adolescente, tentou danificar móveis do hospital, como janela e porta, antes de deixar a unidade. Segundo relatos, ele teria tido um surto emocional após ser informado da morte da namorada.

O médico já havia sido alvo de uma medida protetiva solicitada por outra ex-companheira em 2022. Um inquérito policial foi aberto e deverá ser concluído em dez dias, conforme informou o delegado Waner Neves. A investigação busca esclarecer todos os detalhes do homicídio.

Nas redes sociais, Bruno se identifica como médico e possui quase 50 mil seguidores no Instagram. Em sua biografia, ele se descreve como “1º lugar no concurso médico” e completa com a frase “Deus e gratidão no coração”. O médico mantém mais de 150 publicações em sua conta pessoal, e sua foto de perfil o mostra ao lado da namorada menor de idade.