Médica mineira estava entre os tripulantes do avião que caiu em São Paulo

Além da médica, também estavam no avião o comandante, o piloto, um enfermeiro e um mecânico. De acordo com a empresa, nenhum sobrevivente foi encontrado

A médica mineira Sylvia Rausch Barreto, de 31 anos, estava entre as vítimas da aeronave que caiu em uma área de mata na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca, no interior de São Paulo, na noite dessa quarta-feira (23/10). O avião fazia um voo de traslado, retornando de Florianópolis, em Santa Catarina, em direção a Belo Horizonte. O destino final era Salvador, na Bahia. De acordo com a Abaeté Aviação, responsável pela aeronave, não houve sobreviventes.

No Instagram, a empresa lamentou a morte da médica. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Sylvia Rausch Barreto, decorrente de acidente aéreo. A data da última homenagem será definida em breve”, informou a empresa em nota.

Além da médica, o piloto, o copiloto, o enfermeiro e o mecânico também estavam na aeronave. Todos eram colaboradores da Abaeté Aviação, que presta serviços de fretamento e aeromédico. A companhia não não confirmou a identidade dos outros passageiros. A causa do acidente ainda é desconhecida. “A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil”, informou a Abaeté Aviação.

Acidente aéreo

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata em Santa Branca, cidade na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, na noite de quarta-feira (23/10), durante uma tempestade.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de queda de uma aeronave de pequeno porte por volta das 19h de ontem. O avião é um Xingu E121, prefixo PTMBU, da Embraer, com capacidade para dois pilotos e seis passageiros.

De acordo com informações preliminares, a aeronave colidiu contra um morro e pegou fogo em seguida. “As equipes do Corpo de Bombeiros foram designadas para o local, de difícil acesso, e localizaram os destroços da aeronave.”

Fonte: Estado de Minas