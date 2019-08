Medalha de Distinção Policial Civil é entregue na região

Delegado regional Ivan Sales e escrivão Clemilson Calais estão entre os homenageados

IPATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, ontem, a solenidade de entrega da Medalha de Distinção Policial Civil, no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga. A homenagem tem por objetivo reconhecer policiais civis, empresários e outras autoridades pelos serviços prestados, que contribuem para a Polícia Judiciária no Vale do Aço. Dentre os homenageados estão o escrivão Clemilson Calais e o delegado regional Ivan Sales, ambos atuam na delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

O chefe da PCMG, delegado-geral Wagner Pinto de Souza, participou da solenidade e destacou a importância da medalha. “Este evento é a valorização dos profissionais da área de Segurança Pública e também o reconhecimento dos demais atores e instituições que contribuem para o nosso trabalho no dia a dia”, ressaltou.

O chefe do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga, delegado-geral Gilberto Simão de Melo, também ressaltou a importância da homenagem na valorização dos agraciados. Para Melo, é gratificante ¿saber que a Polícia Civil tem uma ferramenta capaz de provar e demonstrar de fato o nosso carinho, o nosso apreço por aquelas pessoas que, de fato, fizeram e fazem alguma coisa pela instituição, como também os policiais civis que se destacaram e se destacam no exercício de suas atividades.

CRIMINALIDADE EM QUEDA

A redução nos índices de criminalidade no estado foi destaque no evento, visto que o trabalho dos homenageados contribui para esse resultado. A superintendente de Investigação e Polícia Judiciária (SIPJ) da PCMG, Delegada-Geral Ana Cláudia Oliveira Perry, observou que houve redução de 22,5% de roubo consumado na área deste departamento no comparativo entre julho de 2018 e julho de 2019. “Esse dado ilustra o comprometimento e a dedicação de cada um dos operadores de Segurança Pública em benefício da população do Vale do Aço mineiro”, destacou.

O chefe da PCMG também ressaltou o resultado do esforço desses homenageados na redução da criminalidade violenta no estado. “O trabalho investigativo tem por objetivo a redução da criminalidade violenta e aumentar a sensação de segurança. Nesse contexto, este ano, nós temos uma redução considerável dos crimes violentos, principalmente os homicídios consumados e os crimes de natureza patrimonial, principalmente os roubos”, destacou.

O delegado regional Ivan Lopes ressaltou que trata-se de um grande reconhecimento profissional, “uma vez que a premiação é conferida pela Chefia da Polícia Civil e serve de estímulo para a continuidade da vida profissional”.

Já Clemilson Calais ponderou que este reconhecimento retrata o resultado dos serviços realizados, o que faz acreditar estar trilhando o caminho certo. “Servindo de motivação para continuar o exercício de suas atividades profissionais”, observou.

Estão subordinadas ao 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga as Delegacias Regionais de Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu, totalizando o atendimento a aproximadamente um milhão e 500 mil de pessoas.

LISTA DOS AGRACIADOS:

-Adline Ribeiro de Mello Rodrigues, Delegada de Polícia em Manhuaçu;

-Alexandre de Almeida Rocha, Juiz de Direito da Comarca de Manhuaçu;

-Ana Claudia Oliveira Perry, Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais;

-Antônio Augusto Calaes de Oliveira, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Ipatinga;

-Bruno Schiavo Cruz, Promotor de Justiça;

-Carlos Henrique de Rezende, empresário;

-Carmelita de Freitas Drumond Mendes, membra do Conselho de Segurança Pública de Ipatinga;

-Camila Batista Alves, Delegada de Polícia em João Monlevade;

-Cleber de Souza Gomides, Delegado de Polícia em Ponte Nova;

-Clemilson Cleber Calais Costa, Escrivão de Polícia em Caratinga;

-Elmiro Soares da Costa, empresário;

-Eloisio Duarte Gomes, Escrivão de Polícia em Itabira;

-Flávio Ferrer Fernandes, membro do Conselho de Segurança Pública de Ipatinga;

-Gilmaro Alves Ferreira, Delegado de Polícia em Ipatinga;

-Helton Cota Lopes, Delegado Titular da 3ª Delegacia Regional em Itabira;

-Ivan Lopes Sales, Delegado Titular da 2ª Delegacia Regional em Caratinga;

-José de Sousa Carvalho, presidente do Clube Náutico Alvorada;

-Leoncio Guimarães Filho, empresário;

-Marcelo Costa Lage Azevedo Machado, Escrivão de Polícia;

-Márcio Siman Pinto, empresário;

-Priscilla Franco Matsuda, Investigadora de Polícia;

-Wagner Pinto de Souza, Chefe da PCMG.