Med 11 é a campeã da Copa Pantera do curso de medicina da Univale

DA REDAÇÃO – Na manhã do último sábado (5), Med 11 (alunas do 7ª período), equipe de futsal formada por alunos de Medicina da Univale, é a campeã da Copa Pantera de Futsal Feminino. Essa foi a primeira vez que o time disputou a competição, desbancando as demais. A aluna caratinguense Rafaela Bertholdo Silva integra a equipe.

Na decisão da Copa, elas disputaram contra a equipe da Med 10 (alunas do 8º período). O jogo aconteceu no CEU (Centro Esportivo da Univale). Com gols da aluna Brenda (1º tempo) e Marilia (2º tempo), elas levaram o título de campeãs da Copa Pantera futsal feminino, garantido o troféu e medalhas da competição.

“A nossa equipe sempre foi para os jogos com inferioridade em número de atletas, devido aos compromissos pessoais. Por isso, conquistar esse título foi importante para nos dar visibilidade, para mostrar que temos qualidades e que podemos participar de competições ainda maiores”, comemorou a aluna Brenda Almeida.

Fonte: Jornal GV News