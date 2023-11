Me dá um dinheiro aí?

@FernandoRingel

É conveniente o velho papo da “mão invisível do mercado”, em que a responsabilidade fica por conta da sorte, azar, destino ou mesmo da vontade de Deus. E se deu errado, problema de quem “não se esforçou o suficiente”. Entretanto, quando um governo decide assumir o papel de “motor da economia”, usando obras públicas para injetar dinheiro no mercado, se der errado, todo mundo sabe quem culpar.

Esse é o panorama delicado por trás da declaração de que o governo não deve zerar o déficit público em 2024. Foi uma promessa para lá de ambiciosa, mas que certamente ainda está na agenda de Lula para 2025, sob a pena de virar bandeira da oposição nas eleições de 2026.

O fato é que essa é apenas uma das frentes que o governo tem batalhado e, apesar de esforços como o Novo Arcabouço Fiscal e a Reforma Tributária, aprovada pelo Senado, a intenção é fazer o dinheiro render enquanto ele ainda não está sobrando. Porém, nenhum aperto justificaria pedidos de pix em rede social, não é?

Parece até mentira, mas integrantes de uma quadrilha de Pernambuco e da Paraíba se passaram por ministros Camilo Santana (Educação), Rui Costa (Casa Civil), Luiz Marinho (Trabalho), Carlos Lupi (Previdência Social), Juscelino Filho (Comunicações) e Jader Filho para aplicar golpes. Presos na última terça-feira (07), os falsários responderão por associação criminosa e fraude eletrônica.

Por incrível que pareça, além da cara de pau dos malandros, houve quem acreditasse que era mesmo o ministro da Educação pedindo pix pela internet…

Relembrar é viver

Semana nostálgica sobre os tempos da pandemia: enquanto a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba recomendou o uso de máscaras em função do aumento de casos de covid-19, fez um ano que um destemido brasileiro passou a ser nacionalmente conhecido como “o patriota do caminhão”. No meio de tudo isso, o Partido da Causa Operária (PCO) acusou o X, antigo Twitter, de derrubar uma de suas postagens.

Ao mesmo tempo em que Elon Musk deve estar pesquisando o que significa a sigla PCO, Roberto Justus pode ficar inelegível, no Paraná. Não se trata do ex-apresentador de TV, mas do prefeito de Guaratuba, no litoral do estado, por causa da contratação de trios elétricos sem licitação. Se brincar, o político do Democratas (DEM) acaba como dizia seu o homônimo mais famoso: “você está demitido”!

Por fim, a Polícia Federal de Florianópolis intimou um pastor chamado Sandro Rocha, de São João Batista, Santa Catarina, por dizer em uma live que o presidente Lula “está morto e já está no quinto dos infernos”. Para quem duvida, a notícia saiu no jornal Razão, de Tijucas, litoral catarinense.

A teoria é de que esse senhor grisalho que governa o país, na realidade, está sendo interpretado por dois atores. O rodízio seria para que um folgue enquanto o outro administra o Brasil, lidera o Mercosul e tenta pegar carona nas pendengas mundiais? Afinal, é muito trabalho e todo mundo é filho de Deus, o que inclui o pastor e os tais dois sósias.