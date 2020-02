Mauro Lopes visita HNSA e projeta destinação de novos recursos

CARATINGA– Na tarde de ontem, o deputado federal Mauro Lopes visitou o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). Além de acompanhar as atividades pós-reabertura, o político ainda falou sobre destinação de recursos para o HNSA. “Esse anúncio aqui é que nós teremos recurso este ano da União. E realmente meu compromisso com Caratinga é exatamente tirar o hospital dessa dificuldade que tem hoje de falta de certidões negativas junto ao INSS. Temos que arranjar o recurso para pagar o INSS, conseguir as certidões e com isso terminar também o terceiro andar para aumentar a capacidade do hospital. Esse recurso será destinado ainda esse ano no orçamento”.

Mauro Lopes ainda fez o pedido para que outros deputados destinem recursos para o hospital. “Fazer o pedido de socorro para que os demais deputados que aqui vêm, buscam voto e não trazem nada para a saúde de Caratinga. Às vezes é porque não pedem ou não lembram, eles têm outras cidades da região deles, mas, peço aqueles que aqui foram votados que coloquem no orçamento da União pelo menos uma quantia, para que possamos colocar o hospital em melhores condições”.

Flávio Kataoka, administrador do hospital, cita que os recursos federais são fundamentais para o custeio do hospital. “Sem essa ajuda o hospital, provavelmente, estaria com suas portas fechadas, não podendo atender à população, visto que os recursos hoje de origem estadual e municiais foram insuficientes para manutenção das atividades do hospital. Desde a reabertura em julho de 2019, tivemos aqui cerca de 2.400 internações, mais de 1.200 cirurgias realizadas, mais de 11.000 consultas pelo Sistema Único de Saúde à população da microrregião de Caratinga”.

O provedor Padre Moacir Ramos finaliza convidando a união de esforços pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “Agradecemos muito essa presença do Mauro, esse apoio e carinho dele. Dizer a todos que sem esses recursos que o deputado está apresentando a viabilidade que chegue aqui não é possível manter então as atividades do hospital. Vem como complemento para as nossas receitas, então, isso que o Mauro pediu é muito importante, ajuda dele, demais deputados, empenho nas prefeituras, para que haja realmente um grande mutirão, grande força em prol do hospital. O Hospital está aqui para acolher a todos, essa é a nossa palavra de agradecimento pedindo a benção de Deus para nossos colaboradores, para o Mauro, os enfermos que aqui são acolhidos e suas famílias. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida das pessoas que têm ajudado nesse projeto”.

Ao final da visita, Mauro Lopes recebeu o diploma Amigo do Hospital.