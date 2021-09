Mauro Lopes visita Entre Folhas, sua cidade natal

Deputado esteve na região para tratar, também, do asfaltamento da rodovia MG-425, trecho que liga os municípios de Bom Jesus e Vargem Alegre, passando por Revés do Belém

ENTRE FOLHAS – O deputado federal, Mauro Lopes, esteve em Entre Folhas no último domingo (29/8). O helicóptero que ele veio pousou no Córrego do Atalaia, em uma propriedade de amigos, onde o prefeito do município, Ailton Silveira Dias – o Ailtinho, já esperava por ele, com familiares e parte de sua equipe, para o almoço. Ainda durante a manhã, ele visitou alguns apoiadores e percorreu, de carro, trechos da estrada que passa por obras de cascalhamento e calçamento. De lá, ele seguiu para Ipatinga, para compromisso político.

Ainda em Entre Folhas, Mauro Lopes esteve na comemoração do aniversário de dona Maria da Glória Marques, mãe do secretário de Obras e Infraestrutura, Marcos Antônio Marques, o Marquim do Broa, como é conhecido. “Foi um dia de total felicidade e emoção relembrando meu tempo de criança em Entre Folhas. Percorri as estradas que eu andava, matei a saudade”, comemora o deputado que encerrou sua passagem pela Cidade firmando o compromisso de visitar mais vezes e conviver mais com os amigos. “Quero agradecer vocês e peço que transmitam a minha alegria e satisfação de estar aqui hoje para todos os entrefolhenses. Eu nasci aqui, mas não pude continuar vivendo aqui, nessa alegria que vocês vivem. Mas hoje eu tenho certeza que eu preciso ficar mais com vocês”, completa.

Após almoçar o deputado seguiu para Ipatinga, para encontro com o diretor geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, Robson Carlindo Santana Paes Loures. A pauta é o asfaltamento da rodovia MG-425, no trecho que liga que os municípios de Bom Jesus do Galho e Vargem Alegre, passando por Revés do Belém.

ASFALTAMENTO DA MG-425

O asfaltamento da rodovia MG-425 é um desejo antigo dos moradores de Entre Folhas e da região, além reivindicação de autoridades políticas. Em maio deste ano, Ailtinho entregou pessoalmente ao governador Romeu Zema, durante o encontro de Prefeitos em Caratinga, o pedido da pavimentação do trecho de Revés do Belém a Vargem Alegre. A obra deve agilizar o transporte de pacientes até Ipatinga e Caratinga, além de diminuir o tráfego de veículos e caminhões nas BR´s 458 e 116.

Assessoria de Comunicação