Mauro Lopes se reúne com lideranças em Caratinga

Em entrevista ao DIÁRIO, deputado disse que avalia permanência no MDB

CARATINGA– Na noite desta quinta-feira, o deputado federal Mauro Lopes (MDB) se reuniu com lideranças políticas, na reserva biológica Joãozinho da Matinha, em Caratinga. Ele estava acompanhado do filho Adalberto Lopes, que é vice-prefeito de Campo Belo.

Mauro Lopes, que é pré-candidato à reeleição como deputado federal também apresentou Adalberto como pré-candidato a deputado estadual. Ele foi recebido por vereadores, empresários e demais correligionários.

Em entrevista ao DIÁRIO, ele comentou a visita à cidade e disse que seu futuro é incerto no partido, após o anúncio do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, de que a sigla não vai compor uma federação partidária (associação de duas ou mais siglas para atuar de forma unitária por, no mínimo, quatro anos) nas eleições de 2022.

“Caratinga me emociona a todo momento. Esse encontro aqui promovido espontaneamente pelos amigos é uma surpresa muito grande e agradável para mim. Estou muito feliz em estar aqui. Já mandamos hoje para cá uma caminhonete Mitsubishi, tração nas quatro rodas para ajudar ao homem do campo e Caratinga, a todo momento estamos ajudando a cidade”, declarou o deputado.

Mauro Lopes ainda comentou a presença do filho e a acolhida em Caratinga. “Nunca esqueço de Caratinga, é minha terra, me sinto muito feliz aqui, ao lado do meu filho Adalberto que é o vice-prefeito da cidade de Campo Belo. Adalberto é meu filho que eu adoro, amo totalmente. Ele também é pré-candidato a deputado estadual, então, tenho certeza que o povo de Caratinga vai saber recebê-lo aqui como eu sempre fiz, dizendo quem meu filho beija minha boca adoça”.

Lopes disse que estava “surpreso e emocionado” ao ver um grande número de pessoas na reunião do partido. “É um ano eleitoral, estamos numa pré-eleição e estamos fazendo uma prestação de contas ao povo de Caratinga, a tanta coisa que fizemos pela cidade. E posso dizer que há 28 anos era um Caratinga, hoje é outro Caratinga. É muita obra, muita coisa, tudo para atender, principalmente, aos que mais precisam de apoio. São muitas obras, aquele conjunto de 400 apartamentos que não teve em Caratinga, o Conjunto Habitacional, que agora já inauguramos. Fico muito feliz”.

A respeito de sua situação partidária, o deputado federal disse que está analisando sua permanência no MDB. “O voto de Mauro Lopes talvez nem seja partidário, é voto de Mauro Lopes. De modo que não posso decepcionar o meu povo, vou fazer uma análise, esse é o mês da janela partidária, os partidos estão se organizando e eu espero que o MDB se organize”.

E acrescentou que, caso o partido não se organizar, não vai ficar “no sol e na chuva sem cobertura”. “Tenho inclusive o convite do presidente da República para ficar ao lado dele. De modo que é muita coisa que eu vou analisar, fazer uma análise até o fim do mês. Só digo o seguinte, não posso perder a eleição, tenho que ter mais um mandato para continuar ajudando Caratinga. Então, vou olhar a melhor conveniência que eu tiver, no fim dos 30 dias agora, até o fim do mês. Onde for o melhor caminho eu estarei para vencer as eleições”.

Adalberto Lopes fez questão de comentar a recepção ao pai e disse que Caratinga sempre acolheu Mauro Lopes. “É um orgulho pra nós. Mauro Lopes é votado em todo o estado, mas, a terra que ele mais ama é Caratinga, estar aqui é estar em casa. Em todas as cidades votadas, ele também tem esse acolhimento, mas, Caratinga também está dando para ele a retribuição daquele trabalho que ele sempre fez para a cidade, mas, para a região também. Inhapim, Vargem Alegre, Entre Folhas que é a cidade que ele nasceu. Várias cidades do entorno que ele sempre ajudou”.