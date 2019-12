Mauro Lopes e os projetos para o setor agrícola de Caratinga

CARATINGA- O deputado federal Mauro Lopes (MDB) tem apoiado diversos projetos para o setor agrícola de Caratinga, que estão incrementando a geração de renda relacionada ao agronegócio. Para fazer um balanço destas ações, o DIÁRIO ouviu o secretário de Agricultura Alcides Leite de Mattos e o diretor de Agronegócio José Corintho.

De acordo com José Corintho, o apoio do deputado foi fundamental para o andamento de projetos da Secretaria, dos quais ele cita alguns. “Sabemos que o Mauro Lopes tem feito muito pela cidade. Contribuiu com a pavimentação do acesso ao distrito de Santa Luzia; emenda parlamentar para asfaltamento de ruas no distrito de Dom Lara; ajudou na liberação de documentos junto ao Ceasa (seção de uso da área), para viabilizar a construção do Banco de Alimentos de Caratinga; fez contato junto ao superintendente do Patrimônio da União, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para agilizar contrato de seção de 20 anos e assim viabilizar a reforma do Mercado Municipal de Caratinga, que visa ceder gratuitamente ao município o imóvel situado à Rua Coronel Antônio da Silva”.

Corintho ainda destaca “emenda parlamentar para um trator agrícola e implementos para o município no ano de 2017, para ser cedido a Associação de Agricultores do Ceasa; contato e esforço junto a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para viabilizar recursos para Caratinga e região (PAA e Banco de Alimentos)”. “O gabinete sempre de portas abertas dando respaldo. Ele que viabilizou emenda parlamentar para reforma e reconstrução do Parque de Exposições de Caratinga; para aquisição de duas motoniveladoras; e ajudou na liberação de recursos para construção do Centro de Excelência do Café de Caratinga, junto a Fundação Banco do Brasil”, afirma.

Além do auxílio na liberação de recursos para construção do Trevo do distrito de Sapucaia, José Corintho ressalta a intervenção para liberação de recursos para construção do Trevo do Ceasa/Caratinga, junto ao Dnit. “Uma reivindicação antiga, pois já tinham vários acidentes e notamos que diminuiu muito o número de acidentes ali, deu mais conforto para as pessoas que buscam comprar os produtos. E abraçou a luta dos produtores rurais de Caratinga e região para viabilizar a ampliação da unidade do Ceasa”.

Outro apoio importante foi pela permanência da unidade regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Caratinga. “A Secretaria de Agricultura chegou a ser informada do fechamento em 2017, na qual, através do secretário de Agricultura Alcides, pediu apoio ao deputado e foi prontamente atendido. Sabemos que a cidade tem como principal atividade o setor agropecuário e o Mauro sempre vem olhando, dando assistência à Secretaria de Agricultura e ao município junto com o Dr. Welington, para viabilizar esses recursos”.

VEÍCULOS

Trator agrícola e implementos e uma motoniveladora em 2018; e um caminhão caçamba em 2019. Estas são algumas máquinas agrícolas encaminhadas pelo deputado Mauro Lopes.

O secretário Alcides Leite destaca a importância destas conquistas. “Percebemos o carinho que o deputado Mauro Lopes tem com o setor agrícola de Caratinga. Há três anos à frente da pasta do governo do Dr. Welington, percebemos um apoio muito forte em Belo Horizonte e Brasília. O deputado nos encaminhou um trator agrícola no ano passado, já está trabalhando na área rural com recursos para que pudéssemos conseguir uma motoniveladora. Assumimos a Secretaria com um sucateamento muito grande de equipamentos e, agora, recentemente nos trouxe a notícia da conquista de mais um caminhão pra buscarmos materiais para ensaibrar, botar escória nas estradas vicinais que estão muito ruins”.

Conforme o secretário, é preciso ter o entendimento que o agronegócio está muito mais competitivo que 10 anos atrás. “Estamos precisando de colocar as pontes com mais condições de receber cargas acima de 30 toneladas. Nossa ponte no passado era pronta para receber caminhões de 10 toneladas. Estamos melhorando as pontes, também com apoio do deputado, querendo melhorar e já melhorando as nossas estradas, principalmente as veias artérias do município, que são as estradas principais que ligam os distritos. Com apoio do Dr. Welington e do Mauro Lopes, estamos melhorando nossas estradas de forma a escoar nossas estradas com a maior quantidade de tonelada por caminhão e também buscar insumos como calcário, adubo ou cargas vivas”.

Alcides afirma que a expectativa é trazer ainda mais benefícios para o agronegócio local, com auxílio do deputado e empenho do executivo. “Temos que ter estradas compatíveis com a realidade do agronegócio hoje, estradas com maiores dimensões e capacidade de absorver o fluxo de peso, esse é o desafio. E sem o apoio do deputado, não conseguiríamos”.