Mauro Lopes destina emendas parlamentares para asfaltamento de estradas rurais de Caratinga

CARATINGA– Durante reunião na noite de desta quinta-feira (24), no Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, o deputado federal Mauro Lopes anunciou investimentos no asfaltamento das estradas de Santa Efigênia até a BR-116 e Santa Luzia (Serra da Embratel).

Mauro Lopes esteve com vereadores da cidade e outros políticos da região, além de demais correligionários, onde fez um balanço dos recursos. “Muita coisa de 28 anos atrás até agora, trabalhando por Caratinga. Somente a obra dos 400 apartamentos são 30 milhões que vieram para Caratinga. Avenida Dário Grossi, Avenida Professor Armando, asfaltamento da cidade, Fórum, fizemos uma série de obras e não vamos parar por aí. Vamos agora terminar a estrada de Caratinga até Santa Rita para Santa Luzia e depois vamos também melhorar a estrada de Dom Lara, ajudar lá. Tem muita realização para fazer, cada vereador de Caratinga vai ter uma obra na sua região com recurso federal, vindo através da minha pessoa e com o prefeito Welington aplicando recursos aqui em Caratinga”.

O vereador Dete (PSD) destaca a satisfação do anúncio da obra do asfalto da estrada de Santa Efigênia até a BR-116. “Fiquei muito emocionado quando recebi a notícia do deputado, tínhamos conversado eu, ele e Doutor Welington, sentamos e fizemos uma planilha para ele no valor de R$ 600.000. O Dr. Welington falou comigo que esse valor dava para concluir a obra de Santa Efigênia. Já é uma obra que há cinco anos o deputado colocou uma emenda e não foi executada. Conseguimos fazer um novo pedido de uma emenda para concluirmos essa obra no valor de R$ 900.000”.

Conforme Dete, a conclusão do serviço vai trazer diversos benefícios à população. “Todo mundo será beneficiado, principalmente a agricultura que é muito forte na nossa região. Vemos que vai crescendo muito a infraestrutura, muitas chácaras, estão vindo muitas pessoas novas para nossa região. Então, vamos ficar muito felizes, a comunidade agradece já imediatamente ao deputado pelo empenho e dedicação. Era meu sonho e sonho da comunidade”.

João Catita (DEM), que também ocupa uma vaga na Câmara de Caratinga, cita os investimentos na região de Santa Luzia. “A nossa alegria é muito grande de saber que o Santa Luzia, a Serra da Embratel vai ganhar essa obra tão desejada e sonhada longas datas e agora com nosso deputado Mauro Lopes vai ser concretizado. Breve vamos passar ali sendo asfaltado, isso é uma alegria muito grande, saber que o Mauro Lopes está dedicando a nossa região. O trânsito de carro ali é muito grande, passam muitas carretas pesadas de adubo, de café, constantemente, se você ficar ali cinco minutos parado vê o tanto de carro que passa naquela região”.

Ademilson Lucas (PSDB), prefeito da cidade de Santa Rita de Minas, também elogiou as obras anunciadas. “A serra da Embratel dá acesso ao distrito de Santa Luzia, sabemos que é um lugar que precisa muito. Santa Luzia é um lugar muito rico em café, os produtores têm muitas dificuldades, principalmente quando chove, fica o difícil acesso a Caratinga. Graças a Deus o deputado indicou mais um recurso naquela obra do asfalto e em breve vai iniciar”.