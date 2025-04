Maturidade de gestão: 5 passos para ampliar a eficiência dos negócios

Indicadores claros, metas equilibradas, monitoramento de resultados, orientação das equipes e análise de erros, acertos e aprendizados. Esses são alguns dos elementos que pavimentam o caminho para as empresas fortalecerem sua maturidade na gestão dos negócios e conquistarem mais eficiência e produtividade nas operações. As rotinas de gestão e melhorias contínuas nos processos organizacionais desempenham um papel fundamental nesse avanço. No entanto, atingir esse novo patamar exige um plano estruturado e eficaz, com etapas cruciais a serem seguidas. Por exemplo:

1) Construir cards de metas para as lideranças

Ter os líderes engajados às metas de uma companhia é algo essencial para se obter o sucesso. Estabelecer objetivos claros, alcançáveis e mensuráveis deve ser o passo inicial para orientar o trabalho. Um card de metas bem elaborado deve incluir objetivos específicos para cada cargo, alinhados com metas globais das organizações. Isso permite foco e direcionamento, garantindo que todos trabalhem engajados e em uma mesma direção.

2) Definir ações necessárias para atingir as metas

Com as metas definidas, é crucial construir planos de ação que descrevam, de forma detalhada, tudo o que precisa ser feito e quais mudanças devem ocorrer para que os resultados sejam conquistados. Essas ações podem ser feitas em todos os níveis hierárquicos, desde a operação até o CEO, de acordo com a complexidade e a autonomia necessárias para sua execução. Responsabilidades e prazos claramente definidos também são essenciais para garantir o ritmo da realização.

3) Implementar metodologia de controle e captura dos resultados

O passo seguinte é monitorar e avaliar continuamente a execução dos planos de ação e os resultados obtidos. A adoção de uma metodologia de controle eficaz possibilita monitorar o progresso em relação a todos os objetivos que foram estabelecidos na etapa anterior, identificar eventuais desvios e adotar medidas corretivas e/ou complementares para assegurar que as metas sejam atingidas dentro dos prazos estabelecidos.

4) Geração de conhecimento e padronização

À medida que implementamos as ações e colhemos os resultados, validamos a eficácia do plano. Com isso, acumulamos novos aprendizados sobre a execução de determinadas atividades ou processos. É essencial, então, incorporar essas novidades e melhorias aos padrões de trabalho, garantindo que esse novo e mais eficiente modo de operar esteja acessível a todos que desempenham aquela função. Além disso, soma-se, é claro, um plano de treinamento bem estruturado para que todos possam aprender a aplicá-lo na prática.

5) Erros e acertos geram aprendizados

Ao final do período, é fundamental conduzir uma análise detalhada dos resultados obtidos, investigando as razões do sucesso ou insucesso, identificando oportunidades de aprimoramento na gestão (como definir metas mais precisas, elaborar planos mais eficazes etc.) e extraindo aprendizados das experiências vividas. Essa avaliação criteriosa permite que a empresa ajuste suas estratégias, acompanhe o progresso em relação às metas de longo prazo, otimize processos e tome decisões bem fundamentadas, impulsionando seu crescimento e evolução contínua.

Ao seguir esses cinco passos, as empresas podem “arrumar a casa” e melhorar sua maturidade em gestão, tornando-se mais eficientes, competitivas e preparadas para enfrentar os desafios de um mercado em constante transformação. Trabalhar com objetivos bem desenhados e ter todos remando na mesma direção direciona a empresa a alcançar resultados mais sustentáveis.