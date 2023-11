Matrículas abertas para ingresso de novos alunos na rede municipal de Ensino

CARATINGA- As matrículas para ingresso de novos alunos na Rede Pública Municipal de Ensino de Caratinga para o ano de 2024 já estão abertas e seguem até o dia 23 de novembro. As vagas são para Educação Infantil (Pré-Escola) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

As matrículas deverão ser realizadas até o dia 23 de novembro, na Instituição de Ensino de acordo com a listagem de zoneamento do Cadastro Escolar, que está disponível na Plataforma Educacional educ.caratinga.mg.gov.br.

A documentação necessária para realização das matrículas inclui certidão de nascimento do (a) aluno (a), CPF. Conta de energia como comprovante de residência, laudo médico em caso de aluno (a) com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão Bolsa Família (caso possua), cartão de vacina, formulário do Cadastro Único do Governo Federal (caso possua) e documentos pessoas dos pais ou responsável legal.