Mato alto e buracos no perímetro urbano

Trecho é de responsabilidade do Dnit, que ainda não informou previsão de serviços de manutenção ou conservação da rodovia

CARATINGA- Alguns leitores e internautas têm feito contato com o DIÁRIO DE CARATINGA questionando a situação do perímetro urbano da BR-116, em Caratinga. As queixas são tanto de motoristas ou motociclistas, quanto pedestres.

Mato alto dificultando a visibilidade e, em alguns trechos, até “invadindo” o acostamento, fazendo com que pedestres tenham que se arriscar em passagem na rodovia. Os buracos no asfalto também têm sido observados em alguns pontos, como nas proximidades do Menino Maluquinho.

A reportagem procurou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em busca de informações se há a previsão de serviços em Caratinga.

O DIÁRIO conseguiu apurar que a unidade local do Dnit publicou um edital, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-474, contemplando o entroncamento da BR-116, em Caratinga. No entanto, não foi localizado um edital específico para o perímetro urbano.

A reportagem ainda solicitou uma entrevista com a responsável pela unidade em Caratinga, Tayane Aparecida Fernandes, no entanto, até o fechamento dessa edição, não houve resposta.