Martins Soares realiza VIII Conferência Municipal de Saúde

Evento teve como foco na Atenção Básica e Saúde Mental do Trabalhador

MARTINS SOARES – Nesta quinta-feira (10), foi realizada a VIII Conferência Municipal de Saúde, reunindo profissionais da área, autoridades e representantes da comunidade no auditório do Salão Paroquial da Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens.

O evento teve início às 11h com o credenciamento dos participantes. Em seguida, às 12h30, autoridades locais fizeram suas apresentações, abrindo oficialmente os trabalhos da conferência.

A programação seguiu durante toda a tarde, com destaque para as palestras temáticas. A primeira, às 13h30, abordou “A importância da Atenção Básica no SUS”, tema central para o fortalecimento da saúde pública no município. Às 14h30, os participantes se dividiram em grupos para debates relacionados ao tema.

Na sequência, às 15h, a segunda palestra tratou da “Saúde mental do trabalhador”, assunto cada vez mais relevante diante dos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde. Às 16h, houve debate para levantamento de propostas que comporão o Plano Municipal de Saúde (PMS) 2026–2028.

Por volta das 17h30, aconteceu a plenária para definição das metas a serem incorporadas ao novo plano. Em seguida, às 18h30, foram eleitos os novos representantes do Conselho Municipal de Saúde, que deverão ser, prioritariamente, usuários do SUS.

O evento foi encerrado às 19h com a entrega de certificados aos participantes.

Marcos José de Souza/Rádio Cidade FM 98.3 @marquinhosblackphone