Martins Soares celebra o dia de Nossa Senhora das Graças

MARTINS SOARES – Nesta quarta-feira (27) foi o dia de peregrinação em honra Nossa Senhora das Graças. Essa é uma devoção do século XIX, bastante difundida no Brasil. “Tem um apelo muito forte em nossa cidade que, a cada ano, vê um aumento expressivo de peregrinos que vão homenagear Nossa Senhora das Graças”, destaca a organização.

Nessa tarde, centenas de pessoas se reuniram para rezar, caminhar e participar da Santa Missa que contou com a coroação, benção e distribuição da Medalha Milagrosa. “Muita devoção e fé, fizeram deste, um momento muito emocionante”.

“Conclamo a todos os devotos para unir esforços, buscar apoiadores e fazer com que esse projeto tão valoroso, de construir um Santuário nesse local, se concretize. Nossa cidade merece e Nossa Senhora, muito mais! E ela se derramará em Graças e bênçãos abundantes para todos”, finaliza a organização.

Redação do Jornal Cidade do Leste/Portal Martins Soares Online