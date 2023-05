Mart Minas irá inaugurar sua 59ª unidade, dia 11 de maio

A nova loja chega ao bairro Zacarias com 5,2 mil m² em área de venda

CARATINGA – O maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais, o Mart Minas, irá inaugurar sua 59ª unidade em Caratinga. A inauguração está prevista para às 8h do dia 11 de maio e contará com promoções e ofertas especiais para os clientes.

Localizada na Avenida Professor Armando Alves da Silva, nº 990, no bairro Zacarias, a nova unidade contará com uma equipe de vendas exclusiva para o atendimento do comerciante. Com uma área de venda de 5.000 m², 26 check outs e mais de 300 vagas de estacionamento, será um importante centro de compras para a região.

Para Filipe Martins, diretor Comercial e Marketing do Mart Minas, a abertura da nova unidade em Caratinga representa um avanço importante para a empresa. “Estamos muito felizes em chegar a essa cidade que tem um grande potencial de crescimento. Com a inauguração dessa unidade, esperamos atender ainda melhor nossos clientes e contribuir para o desenvolvimento econômico da região”.

O recém-lançado Cartão de Crédito Mart Minas também será oferecido na loja de Caratinga, a fim de estreitar as relações com a base de consumidores. O Cartão pode ser feito nas versões para CNPJ, comerciantes informais e Pessoa Física, com um prazo de até 40 dias para o pagamento e condições especiais de desconto e parcelamento. Além disso, aqueles que forem cadastrados no Clube de Vantagens, Mart Mais receberão ofertas e conteúdos exclusivos, basta identificar-se com o cpf nos caixas.

Mais informações: www.martminas.com.br