Marketing Digital na Prática: Lead Estragado: Qual o Motivo?

Mesmo após segmentações avançadas e filtros aplicados nas landing pages, ainda sim prospectamos leads fora do perfil desejado. Os motivos podem ser vários, mas vou listar os principais aqui (assumindo que você definiu bem sua persona e criou uma campanha bem direcionada à ela:

1º Falha no Algoritmo das Plataformas: Esse com certeza é o principal ponto falho, e o pior é que não cabe a nós. Por vezes utilizamos estratégias de hipersegmentação, e ainda assim é possível verificar cliques desqualificados. Essas falhas no algoritmos acontecem de maneira recorrente. Uma possível solução é filtrar lá na sua página de destino, inserindo sessões segmentadas.

2º Usuário Pouco Qualificado: Acontece muito no Google, por exemplo, de um usuário procurar por algo apenas por curiosidade e cair na sua página. Obviamente, trata-se de um clique desqualificado. Uma possível solução são, mais uma vez, os filtros nas páginas de destino. No entanto, esse usuário pode ser um lead qualificado no futuro, educá-lo em conteúdo para posterior abordagem talvez seja um ponto interessante.

No mais, é interessante pensar que, se esse lead pouco qualificado caiu em sua base, tenha um produto fora do seu core business para oferecer a ele.

