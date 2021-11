Laudo do IML sai em dez dias, de acordo com o médico legista Pedro Coelho

DA REDAÇÃO – Nessa sexta-feira (12), a reportagem entrou em contato com o médico legista Pedro Coelho, responsável por atestar a causa da morte de Marília Mendonça, de Abiceli Silveira Dias Filho, que era tio e assessor da artista; do produtor Henrique Bonfim Ribeiro, do piloto Geraldo Martins de Medeiros e do co-piloto Tarcísio Pessoa Viana.

Por telefone, o médico afirmou que o laudo do IML(Instituto Médico Legal), sai em dez dias.

Segundo o médico, o laudo vai atestar ‘politraumatismo em órgãos vitais’ como causa das mortes

Segundo legista de Caratinga, faltam apenas resultados de exames sobre condições cardíacas e neurológicas do piloto e do copiloto para descartar qualquer mal súbito.

O médico legista Pedro Coelho, responsável pelo caso, vai atestar “politraumatismo contuso” no documento, que será entregue à polícia dentro de dez dias. Segundo ele, isso quer dizer que houve múltiplas lesões em órgãos vitais, um indicativo de que as mortes aconteceram instantaneamente após a queda da aeronave.

Pedro Coelho é legista desde 2015 e nunca tinha desempenhado sua função num desastre de avião. Na tarde daquela sexta-feira, ele estava de plantão no IML de Caratinga, onde trabalham mais dois profissionais.