Marilene Godinho lança livro na Escola Líber

CARATINGA – A escritora Marilene Godinho esteve na Escola Líber, que integra a Rede Doctum, para lançar seu livro Caixinha Mágica. O evento foi marcado por momentos de alegria, música e incentivo à leitura.

Marilene foi recebida pela diretora da instituição, Flávia Bastos, e pela jornalista Rejane Pires, que conduziu a atividade com simpatia e entusiasmo. Durante o encontro, a autora conversou com alunos e professores sobre a importância da leitura e apresentou uma canção de sua autoria, composta especialmente para ressaltar o prazer proporcionado pelos livros.

A programação contou ainda com a apresentação da banda Batuque Batucada, sob a direção do professor Veveto Brasil. O grupo envolveu o público com sua performance vibrante, que levou todos a acompanharem o ritmo com empolgação.

Ao final, Marilene autografou exemplares de sua obra e distribuiu algodão-doce para os estudantes. A escritora agradeceu a calorosa recepção da escola e destacou a relevância do trabalho educacional desenvolvido pela instituição em Caratinga.

“Foi uma manhã de acolhimento e risos, que deixou meu coração em festa”, afirmou.