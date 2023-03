Marilene Godinho lança Almanaque 2

43° livro da escritora foi apresentado na Escola Professor Jairo Grossi

CARATINGA- Marilene Godinho lançou nesta sexta-feira (24), o Almanaque 2. Este é o 43° livro da escritora e foi apresentado na Escola Professor Jairo Grossi.

Segundo Marilene, é importante ressaltar a receptividade das escolas, quando ocorrem os lançamentos literários. “Quero manifestar a alegria e a gratidão por todas as escolas que estão me recebendo. O carinho, com flores, professoras junto, esse carinho imenso. Gratidão por Deus que me tem dado vida, saúde, alegria. Agradecer a mãe de Deus que tem sempre coberto com seu manto de luz toda minha caminhada. E o quanto é bom lançar 43 livros e ter a recepção que eu tenho em Caratinga. São meus amigos de Caratinga que me impulsionaram a escrever 43 livros, porque daqui vou para outros lugares, mas, sempre aqui me dá todo o carinho para continuar”.

Conforme Marilene, almanaque é uma publicação que permite escrever vários textos e brincadeiras, lugar de descanso e bate-papo. “Esse livro é o Almanaque número 2, o número 1 foi tanto sucesso, autografei 500 livros, em dois dias acabaram, as mães me ligando, os alunos dizendo o quanto gostaram do livro. Resolvi fazer o dois, um livro que comporta em várias leituras, para crianças maiores, menores, tem colorido e brincadeiras. Para que eles possam formar hábito de leitura e enriquecendo”.

Marilene Godinho destaca detalhes do livro. “Várias leituras, palavra cruzada, colore. A tônica do livro foi a versatilidade. Está também ali a pessoa que eu amo, professora que me acompanha ao longo de muitos anos, Eliana Chaves, ainda tive a honra de oferecer esse livro, na dedicatória. O prefácio é da Heloísa Chálabi, outra amiga. Espero que os adultos leiam fazendo com que a criança que existe em cada um se desperte no livro. Espero que as crianças gostem e que ali encontrem todo motivo para descansar e para formar o hábito de leitura”.

A professora aposentada Eliana Chaves, homenageada no livro, destaca a emoção de estar presente em um livro da amiga. “É uma emoção muito grande, que eu jamais esperava receber. Marilene é amiga de todas as horas, amiga da minha família, nossa amizade vem de longas datas. Esse é o 43° livro dela, uma homenagem a todos nós. É uma homenagem muito grande, me sinto muito lisonjeada”.

Angélica Nunes Cota, supervisora pedagógica da Escola Jairo Grossi, chamou atenção para a relação dos alunos com a escritora. “Sempre é um prazer imenso receber a Marilene Godinho em nossa escola. Ela é uma parceira em todos os trabalhos que a gente desenvolve. E é um prazer, uma satisfação muito grande ela ter escolhido nossa escola para fazer o lançamento desse segundo almanaque dela. As crianças recebem com muito carinho, nós também. Fiquei encantada com a entrada das crianças e uma das crianças quando a viu dizendo: Nossa, não estou nem acreditando. Então, ela traz muita magia para as crianças, através das histórias, dos livros dela. E as crianças têm amor por ela muito grande, mesmo às vezes não tendo visto-a de perto ainda. É uma oportunidade e tanto, para agradecer por todo o trabalho que ela faz”, finaliza.