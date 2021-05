Marido é conduzido após jogar gasolina na esposa

Homem alegou que se tratava de uma brincadeira, mas mulher afirma que ele ameaçou atear fogo

TAPARUBA – Um homem, 46 anos, foi conduzido pela Polícia Militar neste domingo (16) após jogar gasolina na esposa, 47. O homem alegou que se tratava de uma brincadeira, mas mulher afirma que ele ameaçou atear fogo. A ocorrência foi registrada no córrego Santa Clara, zona rural de Taparuba.

A PM foi avisada da situação, tratada inicialmente como uma ocorrência de ameaça. Quando da chegada da guarnição PM, o autor, ao perceber a aproximação da viatura, evadiu pelos fundos da residência. Em contato com a vítima, ela alegou que o autor, por motivo fútil, jogou gasolina sobre o corpo dela e de posse de um isqueiro ameaçava atear fogo nela. “Num primeiro momento, a vítima não disse aos militares como os fatos realmente ocorreram, aparentando tratar-se de uma ocorrência de ameaça, pois a vítima omitiu o fato dela ter lutado com o autor para impedi-lo de acender o isqueiro, somente após novo diálogo com ela é que ficou claro a intenção do autor”, diz o boletem de ocorrência.

Em continuidade as diligências para prisão do autor, este foi encontrado escondido em uma mata tipo capoeira, o qual foi preso em flagrante delito. Questionado a respeito dos fatos, o autor disse “que as pessoas riem dele; que ele só sabe trabalhar e nunca estão satisfeitos com nada; que não é vagabundo, mas que no momento da raiva ele faz coisas que se arrepende depois; que estava dentro de casa em companhia da esposa quando “temperava gasolina com óleo dois tempos” quando lançou sobre a sua esposa gasolina que estava em uma tampinha de garrafa pet, mas que era uma brincadeira, que sua esposa então saiu e foi para a casa da mãe dela, quando ele ouviu a esposa ligando para a polícia, porém não entendeu, pois estava apenas brincando com a esposa”, consta no boletim de ocorrência.

Autor foi conduzido para delegacia de Polícia Civil para as demais providências.