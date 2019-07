Marido briga com a esposa e ateia fogo na casa

INHAPIM – Um incêndio criminoso foi registrado na tarde de ontem, na rua Manoel Seixas Terra, no bairro Santa Cruz, em Inhapim. Um indivíduo é acusado de colocar fogo na casa onde vivia. Ele teria tomado essa atitude após discutir com a esposa.

De acordo com os bombeiros comunitários de Ubaporanga, assim que a equipe chegou ao local, deparou com a casa em chamas. O fogo destruiu praticamente todo o interior da residência. Um vizinho emprestou uma mangueira e foi feito o resfriamento do imóvel. Como a rua é de difícil acesso, o caminhão-pipa não tinha como chegar até casa, então os bombeiros fizeram o abafamento do restante das chamas usando terra.

Segundo os bombeiros, a proprietária disse que seu marido pôs fogo após uma briga. Como o incêndio foi provocado, uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência.

O suspeito não tinha sido detido até o final dessa edição.