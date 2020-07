Maria Mendes Silva Moreira

Está completando 90 anos de idade a nossa querida dona Ceci – apelido carinhoso com o qual é conhecida por todos.

Viveu em Caratinga desde sempre. Aqui passou a juventude tranquila de uma jovem bonita, elegante e de fino trato. Sempre muito bem vestida e arrumada, chamava a atenção de muitas pessoas que, até hoje lembram-se de sua postura e beleza.

Ainda jovem, começou a trabalhar com o Sr. Manuel Ribeiro – nome de destaque na economia caratinguense como notável empresário. Certo dia, ele preparava-se para ir a Portugal, terra de seus antepassados. Ao se despedir dos funcionários, dona Ceci brincou com ele: “traga um namorado de lá para mim.” Ele riu do pedido. Ao voltar da viagem, trouxe um rapaz com ele. Era o Armando Dias Silva Moreira. Foi apresentado a ela e logo aconteceu o tal amor à primeira vista. Começaram a se encontrar. O namoro durou apenas um mês, logo noivaram e se casaram. Viveram um casamento feliz. O Sr. Armando alugou um local do Sr. Manuel Ribeiro e fundou a própria empresa, que foi a Serraria São José. Empresário de sucesso e economicamente bem sucedido.

O casal, muito unido, passeava de mãos dadas em volta do Jardim das Palmeiras, assistiam aos filmes do Cine Brasil e, depois do Cine Itaúna. Escutavam a Banda de Música Santa Cecília, vivenciando momentos bons e inesquecíveis em nossa cidade. Viajaram muito para outros países, incluindo Portugal para que ela conhecesse a família do marido.

Tiveram uma filha: Maria Armanda Moreira Grossi. Ainda me lembro de Maria Armanda quando criança. Vestidos lindos, de rendas e bordados, passeando com os pais. Formou-se em Direito. Casou com Miguel Grossi e tiveram cinco filhos: Rivanne, Miguel, Armando, Arielle, Stephany. Armando casou-se com minha neta Luísa e estou tendo a alegria de ganhar outro neto muito querido.

Dona Ceci ficou viúva e se soergueu pela fé e pelo otimismo, que são marcas de seu temperamento. Sendo muito voltada para família, sua esperança é sempre iluminada na rotina do lar. A presença dela acompanha passeios e reuniões da filha e dos netos. Hoje ela já tem quatro bisnetos.

Lúcida e muito agradável, oferece a nós, seus amigos, uma prosa bem atual. Elogia, aprecia e emite opiniões sábias, próprias de quem viveu e sentiu o pulsar da vida.

Gosta muito de ouvir Roberto Carlos e Agnaldo Timóteo. A música “O baile na fazenda” é sua preferida. E, também, aprecia ir a Guarapari nos verões. E todos os gostos dela são satisfeitos por Maria Armanda, que é uma filha presente e carinhosa. Conta, também, com o afeto e o zelo de Eva, um anjo em pessoa que já mora com a família há mais de 40 anos. Ajudou a Maria Armanda na criação dos filhos e até hoje é presença de ajuda e amizade.

Que Deus abençoe dona Ceci. Sua alma em paz e seus merecimentos, trouxeram-na até aqui. Que tenha, ainda, muitos anos de vida para que possamos comemorar o centenário e usufruir de sua presença, que é um exemplo de amor.

Marilene Godinho